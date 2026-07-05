İtfaiye erleri yangından kurtulan çocuğu yalnız bırakmadı: "Allah çocuğumu korumuş" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İtfaiye erleri yangından kurtulan çocuğu yalnız bırakmadı: "Allah çocuğumu korumuş"

İtfaiye erleri yangından kurtulan çocuğu yalnız bırakmadı: "Allah çocuğumu korumuş"
05.07.2026 10:02  Güncelleme: 10:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kepez ilçesinde 14 yaşındaki epilepsi hastası çocuğun çakmakla oynarken çıkardığı yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Çocuğa yiyecek alan ekipler, aileyi teselli etti.

Antalya'nın Kepez ilçesinde evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle diğer dairelere sıçramadan söndürüldü. Anne ve babası işteyken evde yalnız olduğu sırada çakmakla oynarken yangını çıkardığı öne sürülen 14 yaşındaki epilepsi hastası çocuğu itfaiye erleri olayın ardından da yalnız bırakmadı. Panikle yalın ayak dışarı çıkan, kendini ifade etmekte güçlük çektiği ve aç olduğunu söylediği öğrenilen çocuğa itfaiye ekipleri yiyecek aldı. Çocuğun babası Veysel İçer, "Çocuğumun başına bir şey gelmemiş, Allah çocuğumu korumuş. İtfaiye erlerine de oğluma yemek verdikleri için çok teşekkür ederim" dedi.

Olay, 3 Temmuz Cuma günü saat 16.30 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi 2213 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın giriş katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anne ve babasının işte olduğu sırada evde yalnız kalan 14 yaşındaki E.İ., çocuk odasında çakmakla oynamaya başladı. Bu sırada yatağın tutuşmasıyla odada yangın çıktı. Alevleri söndürmeye çalışan çocuk başarılı olamayınca panikle kendisini evden dışarı attı. Kısa sürede büyüyen alevler odayı sararken, daireden yükselen duman ve alevleri gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yanı sıra polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlerin sardığı daireye balkondaki demir korkuluğu kırarak müdahale etti. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla diğer dairelere sıçramadan söndürülürken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının kontrol altına alınmasının ardından itfaiye ekipleri dairede soğutma çalışması yaptı.

Çocuğu itfaiye amiri teselli etti

Yangının ardından evlerinin zarar görmesi nedeniyle büyük üzüntü yaşadığı görülen E.İ.'ye itfaiye ekipleri sahip çıktı. Panikle yalın ayak dışarı çıkan çocuğun ayağına galoş verildi. Küçük çocuk, itfaiye ekiplerine yangının çakmakla oynadığı sırada kazayla çıktığını söyledi. Oturdukları evin ne kadar zarar gördüğünü ve balkonda bulunan tüpün patlayıp patlamadığını soran E.İ., itfaiye amiriyle birlikte odanın camından yanan eve baktı. Karnının aç olduğunu söyleyen çocuğa Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yiyecek alındı.

"Çocuğumun başına bir şey gelmemiş, Allah çocuğumu korumuş"

Yangının ertesi günü İHA'ya konuşan çocuğun babası Veysel İçer, yangın haberini iş yerindeyken aldığını belirterek, "İş yerindeydim, telefon geldi, evde yangın çıktığını söylediler. Koşa koşa geldim. Bir gece eşimin annesinin evinde kaldık, bu ev yapılana kadar bir ev istiyoruz. Ailecek engelliyiz, herkesten yardım istiyoruz" dedi.

Oğlunun 14 yaşında ve epilepsi hastası olduğunu söyleyen İçer, "Çocuk telefona dalmış, elinde çakmakla oynarken yangın çıkmış, koşarak dışarı çıkmış. Bir odamız zarar gördü, kıyafetlerimizin hepsi yandı. İtfaiye erlerine oğluma yemek verdikleri için çok teşekkür ederim, yardımcı oldular, hemen yangını söndürdüler. Bize yardımcı olurlarsa çok mutlu oluruz. Çocuğumun başına bir şey gelmemiş, Allah çocuğumu korumuş, yatacak bir yuvamız olsun istiyoruz" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Epilepsi, Epilepsi, Antalya, İtfaiye, Kepez, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İtfaiye erleri yangından kurtulan çocuğu yalnız bırakmadı: 'Allah çocuğumu korumuş' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bolu Belediyesi soruşturmasında Özel Kalem Müdürü Yıldız tutuklandı Bolu Belediyesi soruşturmasında Özel Kalem Müdürü Yıldız tutuklandı
Sigarayı bırakma tedavisinde 1 milyon hastaya ilaç desteği kararı Sigarayı bırakma tedavisinde 1 milyon hastaya ilaç desteği kararı
Sağlıkta çığır açacak karar: Esenlik merkezleri ve üniteleri kurulacak Sağlıkta çığır açacak karar: Esenlik merkezleri ve üniteleri kurulacak
Beyaz Saray çevresinde gizemli anlar F-35 havada bekledi Beyaz Saray çevresinde gizemli anlar! F-35 havada bekledi
Arjantin’den fark beklenen maç 120 dakikada bitti İşte 5 gollü mücadelede turu geçen takım Arjantin'den fark beklenen maç 120 dakikada bitti! İşte 5 gollü mücadelede turu geçen takım
Kolombiya tek golle kupadaki yoluna ’’devam’’ dedi Kolombiya tek golle kupadaki yoluna ''devam'' dedi

10:06
Böyle vicdansızlık olur mu Tartışma yaşayıp minik bebeklerini yol ortasına attılar
Böyle vicdansızlık olur mu? Tartışma yaşayıp minik bebeklerini yol ortasına attılar
09:22
Sakarya Valiliği’nden fuhuş operasyonu iddiasına yalanlama
Sakarya Valiliği'nden fuhuş operasyonu iddiasına yalanlama
09:18
Kim, 5 bin tonluk destroyerdeki silahların testini izledi
Kim, 5 bin tonluk destroyerdeki silahların testini izledi
08:45
Gözde tatil beldesinde pes dedirten tuvalet fiyatı: 500 TL borç ver, gireceğim
Gözde tatil beldesinde pes dedirten tuvalet fiyatı: 500 TL borç ver, gireceğim
08:30
Araç sahiplerine kötü haber Motorine okkalı bir zam geliyor
Araç sahiplerine kötü haber! Motorine okkalı bir zam geliyor
07:55
Cehenneme dönen Avrupa, Türkiye’nin kapısını çaldı: Elinizde ne varsa gönderin
Cehenneme dönen Avrupa, Türkiye'nin kapısını çaldı: Elinizde ne varsa gönderin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2026 10:32:22. #7.12#
SON DAKİKA: İtfaiye erleri yangından kurtulan çocuğu yalnız bırakmadı: "Allah çocuğumu korumuş" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.