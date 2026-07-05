İtfaiye erleri yangından kurtulan çocuğu yalnız bırakmadı: "Allah çocuğumu korumuş"

Antalya'nın Kepez ilçesinde evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle diğer dairelere sıçramadan söndürüldü. Anne ve babası işteyken evde yalnız olduğu sırada çakmakla oynarken yangını çıkardığı öne sürülen 14 yaşındaki epilepsi hastası çocuğu itfaiye erleri olayın ardından da yalnız bırakmadı. Panikle yalın ayak dışarı çıkan, kendini ifade etmekte güçlük çektiği ve aç olduğunu söylediği öğrenilen çocuğa itfaiye ekipleri yiyecek aldı. Çocuğun babası Veysel İçer, "Çocuğumun başına bir şey gelmemiş, Allah çocuğumu korumuş. İtfaiye erlerine de oğluma yemek verdikleri için çok teşekkür ederim" dedi.

Olay, 3 Temmuz Cuma günü saat 16.30 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi 2213 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın giriş katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anne ve babasının işte olduğu sırada evde yalnız kalan 14 yaşındaki E.İ., çocuk odasında çakmakla oynamaya başladı. Bu sırada yatağın tutuşmasıyla odada yangın çıktı. Alevleri söndürmeye çalışan çocuk başarılı olamayınca panikle kendisini evden dışarı attı. Kısa sürede büyüyen alevler odayı sararken, daireden yükselen duman ve alevleri gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yanı sıra polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlerin sardığı daireye balkondaki demir korkuluğu kırarak müdahale etti. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla diğer dairelere sıçramadan söndürülürken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının kontrol altına alınmasının ardından itfaiye ekipleri dairede soğutma çalışması yaptı.

Çocuğu itfaiye amiri teselli etti

Yangının ardından evlerinin zarar görmesi nedeniyle büyük üzüntü yaşadığı görülen E.İ.'ye itfaiye ekipleri sahip çıktı. Panikle yalın ayak dışarı çıkan çocuğun ayağına galoş verildi. Küçük çocuk, itfaiye ekiplerine yangının çakmakla oynadığı sırada kazayla çıktığını söyledi. Oturdukları evin ne kadar zarar gördüğünü ve balkonda bulunan tüpün patlayıp patlamadığını soran E.İ., itfaiye amiriyle birlikte odanın camından yanan eve baktı. Karnının aç olduğunu söyleyen çocuğa Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yiyecek alındı.

"Çocuğumun başına bir şey gelmemiş, Allah çocuğumu korumuş"

Yangının ertesi günü İHA'ya konuşan çocuğun babası Veysel İçer, yangın haberini iş yerindeyken aldığını belirterek, "İş yerindeydim, telefon geldi, evde yangın çıktığını söylediler. Koşa koşa geldim. Bir gece eşimin annesinin evinde kaldık, bu ev yapılana kadar bir ev istiyoruz. Ailecek engelliyiz, herkesten yardım istiyoruz" dedi.

Oğlunun 14 yaşında ve epilepsi hastası olduğunu söyleyen İçer, "Çocuk telefona dalmış, elinde çakmakla oynarken yangın çıkmış, koşarak dışarı çıkmış. Bir odamız zarar gördü, kıyafetlerimizin hepsi yandı. İtfaiye erlerine oğluma yemek verdikleri için çok teşekkür ederim, yardımcı oldular, hemen yangını söndürdüler. Bize yardımcı olurlarsa çok mutlu oluruz. Çocuğumun başına bir şey gelmemiş, Allah çocuğumu korumuş, yatacak bir yuvamız olsun istiyoruz" diye konuştu. - ANTALYA