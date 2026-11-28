Antalya'nın Kepez ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 22 bin 300 adet Lyrica sentetik uyuşturucu hap ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında Kepez ilçesinde çalışma gerçekleştirdi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında, içerisinde 3 şüphelinin bulunduğu araçta arama yapıldı. Yapılan aramada 22 bin 300 adet Lyrica sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.