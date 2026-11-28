Kepez'de jandarma aramasında 22 bin 300 Lyrica hap bulundu, 3 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Kepez ilçesinde jandarmanın yaptığı aramada bir araçta 22 bin 300 adet Lyrica sentetik uyuşturucu hap bulundu. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Antalya'nın Kepez ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 22 bin 300 adet Lyrica sentetik uyuşturucu hap ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında Kepez ilçesinde çalışma gerçekleştirdi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında, içerisinde 3 şüphelinin bulunduğu araçta arama yapıldı. Yapılan aramada 22 bin 300 adet Lyrica sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.
Kaynak: İHA
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