Kepez'de Mermerin Çarpmasıyla Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kepez'de Mermerin Çarpmasıyla Kadın Hayatını Kaybetti

Kepez\'de Mermerin Çarpmasıyla Kadın Hayatını Kaybetti
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Antalya'nın Kepez ilçesinde mermer yükleme sırasında yaşanan kaza sonucu 31 yaşındaki Hasibe Özdemir hayatını kaybetti.

Antalya'nın Kepez ilçesinde kamyonetten mermer indirildiği sırada devrilen mermerin çarpmasıyla düşen ve başını arkadaki mermer bloğa çarpan kadın hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.45 sıralarında Gazi Mahallesi Yeşilırmak Caddesi'nde bulunan bir mermer işletmesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendilerine ait atölyede mermer kesim makinesi bulunmayan Hasibe Özdemir (31) ile eşi İsmail Özdemir, kesim işlemi için getirdikleri mermerleri kamyonetten indirmeye başladı. İddiaya göre bu sırada kamyonetin arka kapağına dayalı haldeki mermer tezgahı kapağın açılmasıyla devrildi. Devrilen mermerin bacaklarına çarpması sonucu dengesini kaybeden 2 çocuk annesi Hasibe Özdemir, sırtüstü yere düştü. Özdemir, düşerken başını arkasında bulunan başka bir mermer bloğa çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hasibe Özdemir'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Cumhuriyet savcısı ile olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Özdemir'in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay esnasında Hasibe Özdemir ile birlikte olan eşi İsmail Özdemir gözyaşlarına boğulurken, yakınları tarafından teselli edilmeye çalışıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Antalya, Kepez, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kepez'de Mermerin Çarpmasıyla Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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