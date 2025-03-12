Kepsut\'ta Arazi Yangını Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Kepsut ilçesine bağlı Piyade Mahallesi'nde çıkan arazi yangına itfaiye ekipleri büyümeden söndürüldü.

Kepsut'a bağlı Piyade kırsal mahallesinde meydana gelen arazi yangınına Kepsut İtfaiye birimi müdahale etti. Piyade kırsalında çıkan arazi yangını yan tarafta bulunan ağaçlık alanlara sıçramadan söndürüldü. Çıkan yangın ile ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı. - BALIKESİR