Kepsut'ta Arazi Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Kepsut'ta Arazi Yangını Kontrol Altına Alındı

Kepsut\'ta Arazi Yangını Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan arazi yangını, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

12.03.2025 13:25
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Balıkesir'in Kepsut ilçesine bağlı Piyade Mahallesi'nde çıkan arazi yangına itfaiye ekipleri büyümeden söndürüldü.

Kepsut'a bağlı Piyade kırsal mahallesinde meydana gelen arazi yangınına Kepsut İtfaiye birimi müdahale etti. Piyade kırsalında çıkan arazi yangını yan tarafta bulunan ağaçlık alanlara sıçramadan söndürüldü. Çıkan yangın ile ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kepsut'ta Arazi Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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