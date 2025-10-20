Kepsut\'ta Kaza: 1 Sıkıştı, 4 Yaralı

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobili dereye uçurdu. Otomobilde bulunan 4 kişi yaralı olarak araçtan çıkarken, kaza yapan araçta sıkışan 1 kişiyi itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay, sabaha karşı Kepsut Kayaeli Mahallesinde meydana geldi. Kepsut'tan Kayaeli mahallesine seyir halindeki otomobilin sürücüsü aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek, dere yatağına düştü. Otomobilde bulunan 4 kişi yaralı olarak araçtan çıkarken, kaza yapan araçta sıkışan 1 kişiyi itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza ile ilgili tahkikatın sürdüğü açıklandı. - BALIKESİR