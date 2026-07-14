Kepsut'ta Yangın Sağlık Ocağını Vurdu

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde arazide çıkan yangın sağlık ocağına sıçradı. Alevler, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, sağlık ocağı kullanılamaz hale geldi.

Olay Kepsut'un Nusret kırsal mahallesinde meydana geldi. Arazide çıkan yangın rüzgarında etkisi ile sağlık ocağına sıçradı. İhbar üzerine İtfaiye ve Orman ekipleri yangına müdahale etti. Sağlık ocağının çatısı ve bir kısmı yanarak, kullanılamaz hale geldi. Yangın itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. - BALIKESİR