Kerim Toker Tahliye Oldu
Kerim Toker Tahliye Oldu

20.05.2026 20:51
Borsa manipülasyonu iddiasıyla tutuklanan Kerim Toker ve diğer şüpheliler tahliye edildi.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan şikayetler doğrultusunda bir şirket adına sosyal medya hesaplarından pay piyasasına yönelik manipülasyon yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında ocak ayının ilk haftasında gözaltına alınarak tutuklanan15 şüpheliden biri olan Aydınlı iş insanı ve siyasetçi Kerim Toker tahliye oldu. Çağlayan Adliyesi'nde görülen davada Kerim Toker ile birlikte tutuklu bulunan tüm şüphelilerin tahliye edildiği öğrenildi.

Borsa İstanbul'da bir şirket hisselerinde yapay fiyat hareketleri oluşturdukları belirlenen şüphelilere yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Ocak ayının ilk haftasında İstanbul, Ankara, Gaziantep, Burdur, Aydın ve Adana'da operasyon düzenlenmişti.

Aydın'dan Kerim Toker'in de aralarında bulunduğu 15 kişi Çağlayan Adliyesi'nde hakim karşısına çıkarılmış ve mahkeme sonucu tutuklanmıştı.

Bugün yapılan duruşmada Kerim Toker ile birlikte 15 kişinin tahliye olduğu öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

