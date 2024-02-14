Keşan'da Çalınan Motorlu Testerelerle Yakalanan Şüpheliler Tutuklandı - Son Dakika
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Keşan'da Çalınan Motorlu Testerelerle Yakalanan Şüpheliler Tutuklandı

Keşan\'da Çalınan Motorlu Testerelerle Yakalanan Şüpheliler Tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir evden çalınan 2 adet motorlu testere çalan 2 şüpheli, çaldıkları testerelerle birlikte yakalandı. Şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğeri tutuklandı.

14.02.2024 18:20
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Edirne'nin Keşan ilçesinde bir evden 2 adet motorlu testere çalan 2 şüpheli, çaldıkları testerelerle birlikte yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Keşan ilçesinde bir evden çalınan 2 adet motorlu testere çalındı. Gelen ihbar üzerine araştırma yapan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin Ü.Y. ve V.I. olduğunu tespit etti.

Yapılan çalışmada, Yenimescit Mahallesi'nde yakalanan şüpheliler, motorlu testereleri S.S.'ye sattıklarını söyledi. Polis, tarafından motorlu testereler ile birlikte yakalanan S.S. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.S. serbest bırakılırken, Ü.Y. adli kontrol şartı ile serbest kaldı. V.I. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Keşan'da Çalınan Motorlu Testerelerle Yakalanan Şüpheliler Tutuklandı - Son Dakika

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