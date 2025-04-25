Keşan\'da Motosiklet Denetimi: 55 Sürücüye Ceza

Edirne'nin Keşan ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen motosiklet denetiminde, 55 sürücüye Trafik Kanunu'nun çeşitli maddelerinden toplamda 408 bin 409 TL idari para cezası uygulanırken, 6 motosiklet trafikten men edildi.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro amirliği ekipleri, farklı zamanlarda 3 farklı noktada motosiklet ve sürücülerine yönelik denetim yaptı. Sivil polislerin de cadde başlarında konuşlanarak tespit yaptığı denetimlerde, kask takmadığı, ehliyetsiz veya yetersiz ehliyetle motosiklet kullandığı, trafik işaret ve levhalarına uymadığı, sigortasız, muayenesiz ve tescilsiz motosiklet kullandığı belirlenen 5 motosiklet ve sürücüsüne toplamda 408 bin 409 TL idari para cezası kesildi. Denetimlerde, 6 motosiklet de trafikten men edilerek, yediemin otoparkına çekildi. - EDİRNE