Keşan\'da şarampole uçan otomobilin sürücüsü yaralandı

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Edirne'nin Keşan ilçesinde, şarampole uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre; İpsala istikametinden Keşan istikametine giden S.G. (37) yönetimindeki 34 BU 3114 plakalı otomobil, Dr. Sadık Ahmet Köprülü Kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak, önce demir bariyerlere çarptı, daha sonra şarampole uçtu.

Ters dönen otomobilde sürücü S.G. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. S.G., kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'ne tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE