Keşan'da takla atan otomobildeki 4 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Keşan'da takla atan otomobildeki 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Keşan\'da takla atan otomobildeki 4 kişi hastaneye kaldırıldı
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Edirne'nin Keşan ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada araçtaki 4 kişi yaralanırken, yaralılar ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, dün gece Yayla köyünden sahil istikametine giden F.A. (21) yönetimindeki 34 HG 0146 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Meydana gelen kazada sürücü ile araçtaki H.K. (19), Ş.A. (23) ve O.G. (18) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili başlatılan inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Keşan Devlet Hastanesi, Acil Durum, 3. Sayfa, Edirne, Keşan, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Keşan'da takla atan otomobildeki 4 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Keşan'da takla atan otomobildeki 4 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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