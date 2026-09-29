Keşan\'da taksiden 132,32 gram metamfetamin ve 25,29 gram kokain çıktı, 2 kişi tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, polisin yaptığı operasyonda durdurulan bir ticari takside 132,32 gram metamfetamin ile 25,29 gram taş kokain olduğu değerlendirilen uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre; Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Büro Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir ticari taksinin uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı yönünde edinilen bilgiler ile operasyon düzenledi. Yörük Mahallesi'nde durdurulan ticari takside polisin yaptığı incelemede, arka koltukta poşet içerisinde 132,32 gram ağırlığında metamfetamin ile 25,29 gram ağırlığında taş kokain olduğu değerlendirilen uyuşturucu ele geçirildi. Olayda, araç içerisinde bulunan sürücü K.K. ile yolcu E.İ. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.