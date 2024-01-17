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Keşan'da yapılan denetimde tabanca ve fişek ele geçirildi - Son Dakika
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Keşan'da yapılan denetimde tabanca ve fişek ele geçirildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde bir kişinin üst aramasında 1 adet tabanca ve 6 adet fişek ele geçirilirken, şüpheli gözaltına alındı. Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kırcasalih beldesinde yapılan uygulamada bir şüphelinin yapılan üst aramasında 1 adet tabanca ve 6 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili cumhuriyet savcısının talimatıyla şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. - EDİRNE

Keşan\'da yapılan denetimde tabanca ve fişek ele geçirildi
17.01.2024 - 18:38,  Güncelleme: 18:39
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Edirne'nin Keşan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde bir kişinin üst aramasında 1 adet tabanca ve 6 adet fişek ele geçirilirken, şüpheli gözaltına alındı.

Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kırcasalih beldesinde yapılan uygulamada bir şüphelinin yapılan üst aramasında 1 adet tabanca ve 6 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili cumhuriyet savcısının talimatıyla şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. - EDİRNE

Kaynak: İHA
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Jandarma, Edirne, Keşan, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Keşan'da yapılan denetimde tabanca ve fişek ele geçirildi - Son Dakika


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