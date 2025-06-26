Kesinleşmiş 15 yıl cezayla aranan uyuşturucu taciri yakalandı

Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yapma suçundan 15 yıl kesinleşmiş cezayla aranan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. isimli şahıs, yürütülen titiz planlama, takip ve çalışmalar sonucunda Şehitkamil ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP