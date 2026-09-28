Kesinleşmiş 37 yıl 5 ay 16 gün hapis cezası olan hükümlü Samsun Bafra\'da yakalandı

Kesinleşmiş 37 yıl 5 ay 16 gün hapis cezası olan hükümlü Samsun Bafra'da yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un Bafra ilçesinde hükümlü veya tutuklunun kaçması ile kasten yaralama suçlarından hakkında toplam 37 yıl 5 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından kapalı cezaevine teslim edildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında kesinleşmiş 37 yıl 5 ay 16 gün hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.
Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, hükümlü veya tutuklunun kaçması ile kasten yaralama suçlarından hakkında toplam 37 yıl 5 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K. (38) yakalandı.
Gözaltına alınan E.K., işlemlerinin ardından kapalı cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?