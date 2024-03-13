Kesinleşmiş cezası olan şahıs Kapaklı'da yakalandı - Son Dakika
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Kesinleşmiş cezası olan şahıs Kapaklı'da yakalandı

Kesinleşmiş cezası olan şahıs Kapaklı\'da yakalandı

Tekirdağ Kapaklı'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kesinleşmiş cezası bulunan şahıs yakalandı.

13.03.2024 14:44
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Tekirdağ Kapaklı'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kesinleşmiş cezası bulunan şahıs yakalandı.

Kapaklı Atatürk Mahallesi Yıldız Caddesi üzerinde bulunan bir işletmenin civarında yapılan çalışmalarda S.Ş. isimli şahsın GBT sorgusu yapıldı. 3 yıl 1 ay 15 gün kesilmiş cezası olduğu anlaşılan şahıs yakalandı.

Kesinleşmiş cezası bulunan şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Kapaklı, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kesinleşmiş cezası olan şahıs Kapaklı'da yakalandı - Son Dakika

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