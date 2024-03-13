Kesinleşmiş cezası olan şahıs Kapaklı\'da yakalandı

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Tekirdağ Kapaklı'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kesinleşmiş cezası bulunan şahıs yakalandı.

Kapaklı Atatürk Mahallesi Yıldız Caddesi üzerinde bulunan bir işletmenin civarında yapılan çalışmalarda S.Ş. isimli şahsın GBT sorgusu yapıldı. 3 yıl 1 ay 15 gün kesilmiş cezası olduğu anlaşılan şahıs yakalandı.

Kesinleşmiş cezası bulunan şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - TEKİRDAĞ