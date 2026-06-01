Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger'n yargılandığı 'rüşvet' davası ertelendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger'n yargılandığı 'rüşvet' davası ertelendi

Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger\'n yargılandığı \'rüşvet\' davası ertelendi
01.06.2026 12:17  Güncelleme: 12:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de rüşvet suçundan yargılanan Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger, sağlık raporu sunarak duruşmaya katılmadı. Müteahhit sanık suçlamaları reddetti, mahkeme 8 Haziran'a ertelendi.

Kırıkkale'de "rüşvet" suçundan müteahhit ile birlikte tutuksuz yargılanan Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger sağlık raporu sunarak duruşmaya katılmazken, müteahhit sanık suçlamaları reddedip beraatini talep etti. Mahkeme duruşmayı 8 Haziran'a erteledi.

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık müteahhit M.Y. ile taraf avukatları katıldı. Duruşmaya katılmayan Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger'in avukatı, müvekkiline ait sağlık raporunu mahkemeye sundu. Mahkeme heyetine savunma yapan sanık M.Y., hakkındaki suçlamaları reddederek beratini talep etti.

Cumhuriyet savcılığı, Ekmel Cönger hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 252/2-1 maddesi kapsamında "rüşvet alma", 43/1 maddesi kapsamında "zincirleme suç" ve 53. maddesi kapsamında "belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma" hükümlerinin uygulanmasını talep etti.

Sanık M.Y. hakkında ise TCK'nın 252/1 maddesinde düzenlenen "rüşvet verme", 43/1 maddesindeki "zincirleme suç", 53. madde ve 58/6-7 maddelerinde düzenlenen "mükerrirlere özgü infaz rejimi ile infazdan sonra denetimli serbestlik" hükümlerinin uygulanması istendi.

Mahkeme heyeti, duruşmayı 8 Haziran'a erteledi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kırıkkale, Politika, 3. Sayfa, Mahkeme, Keskin, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger'n yargılandığı 'rüşvet' davası ertelendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler’den Yozgat’a geldi Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler'den Yozgat'a geldi
Aziz Yıldırım, Alex de Souza bombasını da patlattı: Memnuniyetle Aziz Yıldırım, Alex de Souza bombasını da patlattı: Memnuniyetle
Baba ile 6 yaşındaki oğlunun acı sonu Baba ile 6 yaşındaki oğlunun acı sonu
İran, ABD ile anlaşma şartını açıkça ilan etti: Başka türlü onaylamayız İran, ABD ile anlaşma şartını açıkça ilan etti: Başka türlü onaylamayız
Hakan Safi büyük oynuyor Seçilirse Fenerbahçe’yi Barcelona’ya çevirecek Hakan Safi büyük oynuyor! Seçilirse Fenerbahçe'yi Barcelona'ya çevirecek
CHP’yi bekleyen büyük tehlike Olağanüstü kurultay için ilk adım atılıyor CHP'yi bekleyen büyük tehlike! Olağanüstü kurultay için ilk adım atılıyor

12:21
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak İşte kulislerden sızan oran
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? İşte kulislerden sızan oran
12:07
CHP’de olağanüstü kurultay için süreç başladı Özgür Özel: İlk imzalar atıldı
CHP'de olağanüstü kurultay için süreç başladı! Özgür Özel: İlk imzalar atıldı
12:06
Netanyahu’nun saldırı talimatı sonrası Beyrut’ta yeniden zorunlu göç başladı
Netanyahu'nun saldırı talimatı sonrası Beyrut'ta yeniden zorunlu göç başladı
11:47
Silivri’den bombaladı: İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na ağır sözler
Silivri'den bombaladı: İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ağır sözler
11:38
İmamoğlu davasında 42. duruşma başladı
İmamoğlu davasında 42. duruşma başladı
11:10
Nereden nereye Bir dönemin efsane ismi ciğercide sahne saldı
Nereden nereye! Bir dönemin efsane ismi ciğercide sahne saldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 12:42:19. #7.13#
SON DAKİKA: Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger'n yargılandığı 'rüşvet' davası ertelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.