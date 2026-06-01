Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger\'n yargılandığı \'rüşvet\' davası ertelendi

Kırıkkale'de "rüşvet" suçundan müteahhit ile birlikte tutuksuz yargılanan Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger sağlık raporu sunarak duruşmaya katılmazken, müteahhit sanık suçlamaları reddedip beraatini talep etti. Mahkeme duruşmayı 8 Haziran'a erteledi.

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık müteahhit M.Y. ile taraf avukatları katıldı. Duruşmaya katılmayan Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger'in avukatı, müvekkiline ait sağlık raporunu mahkemeye sundu. Mahkeme heyetine savunma yapan sanık M.Y., hakkındaki suçlamaları reddederek beratini talep etti.

Cumhuriyet savcılığı, Ekmel Cönger hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 252/2-1 maddesi kapsamında "rüşvet alma", 43/1 maddesi kapsamında "zincirleme suç" ve 53. maddesi kapsamında "belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma" hükümlerinin uygulanmasını talep etti.

Sanık M.Y. hakkında ise TCK'nın 252/1 maddesinde düzenlenen "rüşvet verme", 43/1 maddesindeki "zincirleme suç", 53. madde ve 58/6-7 maddelerinde düzenlenen "mükerrirlere özgü infaz rejimi ile infazdan sonra denetimli serbestlik" hükümlerinin uygulanması istendi.

Mahkeme heyeti, duruşmayı 8 Haziran'a erteledi. - KIRIKKALE