KGM'nin iş makinesi düzeltmeye çalıştığı çukuru obruğa çevirdi
Kapatmaya çalıştığı çukura düştü
TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çerkezköy'de yolda oluşan çukurun bulunduğu alanda çalışma yapan Karayolları Genel Müdürlüğüne ait iş makinası da çukura düştü. İş makinesi yoldaki çukuru daha da büyüterek yolu adeta obruğa çevirdi. Yaşanan olayda facianın eşinden dönülürken, iş makinesi ise olay yerine gelen vinç vasıtasıyla kaldırıldı.
Çerkezköy- Çorlu yolu üzerinde Kızılpınar Işıklı kavşak mevkiinde yol çökmüş o sırada hızını alamayan bazı araçlar çöken yola girerken araçlarda maddi hasar oluşmuştu. Olayın ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çevrede duba ile önlem alırken, sabah saatlerinden itibaren Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgede çalışma başlattı.
Çukuru obruğa çevirdi
Öğlen saatlerinde çalışma esnasında asfalt işlerinde kullanılan iş makinesi yolun tamamen çökmesiyle birlikte 1 metre derinliğindeki çukura düştü. İş makinesinin kapatmaya çalıştığı çukur daha da büyüyerek adeta obruğa dönüştü. Kazada iş makinesi operatörü yaralanmazken, iş makinası olay yerine gelen vinç vasıtasıyla düştüğü yerden çıkartıldı. Olayda facianın eşinden dönülürken, çalışmalar sırasında yolun tek şeride düşmesiyle birlikte Çorlu-Çerkezköy istikametinde yoğun trafik yaşandı.
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