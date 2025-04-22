Sivas'ta yaşayan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kıbrıs Gazisi Alim Demirci, son yolculuğuna uğurlandı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yaşayan ve bir süredir Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi gören Alim Demirci, hayatını kaybetti. 72 yaşındaki Kıbrıs Gazisi için ilçede cenaze töreni düzenlendi. Törene, Demirci'nin ailesinin yanı sıra Suşehri Kaymakamı Mahmut Fazıl Yıldız, Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, İkmal Binbaşı Hakan Tekin, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Osman Tuncer ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı. Türk bayrağına sarılı tabut ile taşınan Demirci'nin cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan namazın ardından Karşıyaka Aile Mezarlığı'na defnedildi. - SİVAS