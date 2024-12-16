Kıbrıs Gazisi Selamettin Dönmez'in Acı Kaybı - Son Dakika
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Kıbrıs Gazisi Selamettin Dönmez'in Acı Kaybı

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Kıbrıs Gazisi Selamettin Dönmez'in eşi Şükriye Dönmez, yaşam mücadelesini kaybetti.

16.12.2024 17:00
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Kıbrıs gazisinin acı günü

Kıbrıs Gazisi Selamettin Dönmez'in 50 yıllık eşi Şükriye Dönmez hayatını kaybetti

BARTIN - Bartın'ın Ulus ilçesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi Selamettin Dönmez'in yarım asırlık hayat arkadaşı Şükriye Dönmez (71), rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti.

Bartın'da uzun süredir damar tıkanıklığı nedeniyle tedavi gören Kıbrıs Gazisi Selamettin Dönmez'in 50 yıllık eşi Şükriye Dönmez, tedavi gördüğü Bartın Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Yüksek tansiyon rahatsızlığı bulunan ve 81 gündür yoğun bakım ünitesinde verdiği yaşam mücadelesini kaybeden Şükriye Dönmez'in cenazesi, Ulus ilçesi Abdipaşa Beldesine bağlı Yenihan Mahallesi Merkez Camii'nde ikin-di namazının ardından kılınan cenaze namazını müteakiben son yolculuğuna uğurlandı. Mahalle mezarlığına defnedilen Şükriye Dönmez'in cenazesinde Kıbrıs Gazisi Selamettin Dönmez'i, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, il protokolü, sevenleri ve yakınları da yalnız bırakmadı.

Vali Arslan ve beraberindeki protokol, gazi Dönmez ve yakınlarına taziyelerini ileterek, sabır temennisinde bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kıbrıs Gazisi Selamettin Dönmez'in Acı Kaybı - Son Dakika

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