Kıbrıs Gazisi Yurdadoğ son yolculuğuna uğurlandı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde yaşan 78 yaşındaki Kıbrıs Gazisi askeri tören ile son yolculuğuna uğurlandı.

Kozan'da yaşayan Kıbrıs gazisi olan Rafet Yurdadoğ tedavi gördüğü Kozan Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kozan Asri Mezarlığı'nda düzenlenen askeri tören ile son yolculuğuna uğurlanan Kıbrıs Gazisi Rafet Yurdadoğ sevenlerini hüzne boğdu. Eşi Emine Nalan Yurdadoğ ve oğlu Enver Yurdadoğ cenaze töreninde güçlükle ayakta durabildi.

Yurdadoğ ailesi Kıbrıs Gazisi olan Rafet Yurdadoğ'un gerçek bir vatansever olduğunu ve harekatta subay olarak önemli görevler aldığını kaydetti.

Kıbrıs Gazisi için Kozan Asri Mezarlığında düzenlenen törene askeri erkan, Kozan Kaymakam vekili Koray Yanıktepe, Kozan İlçe Jandarma Komutanı Nuh Anacık, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Alptekin ve çok sayıda vatandaş katıldı.