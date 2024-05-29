Kilis Belediyesi Zabıta Ekipleri Seyyar Satıcıyı Darp Etti - Son Dakika
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Kilis Belediyesi Zabıta Ekipleri Seyyar Satıcıyı Darp Etti

Kilis Belediyesi Zabıta Ekipleri Seyyar Satıcıyı Darp Etti

Kilis Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, bir seyyar satıcının terazisini zorla alarak satıcıyı darp etti. Satıcının yanındaki çocukların yaşadığı korku güvenlik kamerasına yansıdı.

29.05.2024 17:38  Güncelleme: 17:41
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Kilis Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, bir seyyar satıcının terazisini zorla alarak satıcıyı darp etti. Satıcının yanındaki çocukların yaşadığı korku güvenlik kamerasına yansıdı.

CHP'li Kilis Belediyesinde görev yapan zabıta ekipleri, mahalle arasında seyyar satıcılık yapan bir kişi ile 2 çocuğu kovaladı. Zabıta ekipleri, terazisini alarak kaçmaya çalışan seyyar satıcıyı arkasından koşarak yakaladı. Ekipler, satıcıyı yere yatırarak zorla terazisini aldı. Bu esnada, satıcının yanındaki çocukların tuttuğu salatalık yüklü seyyar araba devrildi.

Çocukların yaşadığı korku güvenlik kamerasına yansıdı

Görüntülerde, zabıta ekiplerinin teraziyi almak için satıcıya müdahale ettiği ve çocukların bu sırada dehşete kapıldığı görüldü. Çocuklar, yaşanan olayın şiddeti karşısında donakaldı. Çevredeki vatandaşlar, zabıta ekiplerinin sert müdahalesine tepki göstererek güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri kısa sürede sosyal medyadan paylaştı.

Sosyal medyada gündem olan görüntülere dair Kilis Belediyesinden herhangi bir açıklama yapılmadı. - KİLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kilis Belediyesi Zabıta Ekipleri Seyyar Satıcıyı Darp Etti - Son Dakika

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