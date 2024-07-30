Kilis-Gaziantep karayolunda kaza: 2 yaralı

3.Sayfa

Kilis- Gaziantep karayolunda iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kilis-Gaziantep karayolunun 20'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, M.D. idaresindeki 27 V 5275 plakalı otomobil ile M.B. idaresindeki 27 AJS 744 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Kazada yaralanan sürücü M.D. ile İ.D., olay yerine gelen sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KİLİS