Kilis Gözkay köyünde çıkan yangında 15 dönüm buğday kül oldu

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Kilis merkeze bağlı Gözkay köyünde çıkan yangında 15 dönüme ekilen buğday kül oldu.

Kilis merkeze bağlı Gözkay köyünde Hüseyin Özdemir'e ait 15 dönüme ekilen buğday tarlasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek neredeyse tüm tarlayı kapladı. Çevredeki vatandaşlar mahsulün tamamen yanmaması ve diğer tarlalara sıçramaması için müdahale etti. Birçok köylü de eline kazma kürek ve traktör yardımıyla yangını söndürmek için akın etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmesinin ardından yangın kısa sürede söndürüldü. - KİLİS