Kilis\'te 14 yaşındaki çocuğun kullandığı araç yayalara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kilis'te 14 yaşındaki çocuğun kullandığı araç, kaldırımdaki yayalara çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
Kaza, akşamüzeri Ekrem Çetin Mahallesi Prof. Haluk Timurtaş Caddesi'nde meydana geldi. H.İ.Ö. (14) idaresindeki 79 AAS 993 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda bulunan C.H.E. (37), F.H.E. (5) ve Ramadan Şerif'e (63) çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ramadan Şerif'in hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası olay yerinden kaçan H.İ.Ö. ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.
Yaralılardan C.H.E'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KİLİS
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen kazada, hafif ticari araç motosiklete arkadan çarptı ve 1 kişi yaralandı. Kazanın ardından trafikte yoğunluk oluştu ancak araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Selçuk İnan, "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık davasında ifade verdi. Denizbank Florya şube müdürü Seçil Erzan'ın, kendisine Denizbank'ta başlarındaki banka yöneticileri Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'nun olduğu kurumsal bir fondan bahsettiğini kaydeden İnan, "Erzan, Denizbank şube müdürü olmasaydı bu parayı asla teslim etmezdim. Zararımın giderilmesini istiyorum. Erzan ile tüm banka yetkililerinden şikayetçiyim." dedi.
Tunceli Valiliği, Çemişgezek ilçesinde meydana gelen yangınla ilgili açıklama yaparak, helikopterle köye jandarma ekiplerinin sevk edildiğini ve 80 hane bulunan köyde olası bir facianın önlendiğini bildirdi.
Maltepe'de pompalı tüfekle çektikleri videoyu sosyal medya hesaplarından paylaşan 3 genç yakalandı. Gençler, ifadelerinde videoyu mizah amaçlı çektiklerini söyledi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayı gerçekleştiren şahısları tespit ederek yakaladı. Olayda kullanılan silah ele geçirildi ve şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
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