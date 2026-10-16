Kilis'te apartmanın kolonları su altında, 12 daire sakini çözüm istiyor - Son Dakika
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Kilis'te apartmanın kolonları su altında, 12 daire sakini çözüm istiyor

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Kilis\'te apartmanın kolonları su altında, 12 daire sakini çözüm istiyor
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Kilis'te bir apartmanın zemininde geçen yıl şubat ayından bu yana su birikmesi nedeniyle temel ve kolonlar su altında kaldı. Duruma çözüm bulunamadığını belirten 12 daire sakini, belediyeye defalarca başvurduklarını ve endişeyle yaşadıklarını söylüyor.

Kilis'te bir apartmanın zemininde yaşanan su birikmesi bina sakinlerini tedirgin ediyor. Binanın temelinin ve kolonlarının su içerisinde kaldığını belirten vatandaşlar, defalarca belediyeye başvurduklarını ancak soruna kalıcı çözüm bulunamadığını ifade ederek yetkililerden yardım istedi.

Kilis'te bir apartmanın zemininde geçen yıl şubat ayından bu yana su birikmesi nedeniyle binanın temelinin ve kolonlarının su altında kaldığını belirten sakinler, defalarca başvurdukları soruna kalıcı çözüm bulunmasını istedi. Binanın zemininde su biriktiğini belirten apartman sakinlerinden Mehmet Vakıf Ağırtaş, "Komşumuzla birlikte aşağı indik. Burası yaklaşık 200 metrekarelik bir alan. Burada 200 ton su olduğunu düşünüyoruz. Kar yağdığı şubat ayında suyun yüksekliği bir metreyi geçiyordu. Kolonlar suyun içerisinde kaldı. Belediyeye şikayette bulunduk. Üç dalgıç geldi, suyu tahliye etti. Ancak 2-3 gün sonra tekrar geldiğimizde aynı manzarayla karşılaştık" dedi.

Belediye ekiplerinin daha sonra sudan numune alarak inceleme yaptığını aktaran Ağırtaş, kendilerine suyun belediye şebekesine ait olmadığının ve kaynak suyu olduğunun bildirildiğini ifade etti. Ağırtaş, binada daha önce böyle bir sorun yaşanmadığını belirterek, "Ben 5 yıldır burada oturuyorum. 15-20 yıldır burada yaşayan komşularımız da daha önce böyle bir su birikintisi olmadığını söylüyor. FRIT-2 projesi kapsamında bölgede çalışma yapıldıktan ve borular değiştirildikten sonra su gelmeye başladı. Şimdi binanın temeli suyun içerisinde" şeklinde konuştu.

"12 dairede yaşayan insanlar korkuyla yaşıyor"

Binada yaşayanların endişeli olduğunu dile getiren Ağırtaş, İstanbul'da bir binanın çökmesine ilişkin görüntüleri gördükten sonra korkularının daha da arttığını söyledi. İstanbul'da yaşanan bina çökmesiyle Kilis'teki durumun birebir aynı olmadığını belirten Ağırtaş, ancak binanın temelinde ve kolonlarında uzun süredir su bulunmasının kendilerini endişelendirdiğini ifade etti. Konuyu Fen İşleri Müdürlüğüne, belediye başkan yardımcısına ve belediye başkanına ilettiklerini belirten Ağırtaş, sorunun çözülmesini istediklerini kaydetti.

Vatandaş olarak yaşadıkları sorunu yetkililere iletmek istediklerini ifade eden Ağırtaş, bazı esnafların kazı yapılması halinde iş yerlerinin zarar görebileceğini dile getirdiğini belirterek, "Esnafın iş yerinin zarar görmesi endişesi var ama burada 12 dairede yaşayan apartman sakinleri ne olacak? Biz bu sorunun çözülmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Binanın çökmesini istemiyoruz"

Apartmanda uzun yıllardır ikamet eden diğer sakinler de yaşadıkları sorunun kendilerine maddi ve manevi sıkıntı yaşattığını belirtti. Binanın kolonlarının sudan zarar gördüğünü düşündüklerini ifade eden sakinler, İstanbul'da çöken binada olduğu gibi benzer bir durum yaşanmasından endişe ettiklerini dile getirerek yetkililerden soruna kalıcı çözüm bulunmasını istedi.

"Tehlikeyle karşı karşıya kalıyoruz"

Geçmişteki çalışmalar nedeniyle binanın zemin katına giriş kapısının sürekli açık olduğunu belirten Mehmet Vakıf Ağırtaş, "Zemin suyla dolduğu için nerelerin kuru olduğu belli değil. İçeriye adım attığınız anda yaklaşık 20 metre derinliğindeki su dolu kuyunun bulunduğu alanda tehlikeyle karşı karşıya kalıyorsunuz" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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