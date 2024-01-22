Kilis\'te Aranan 2 Şüpheli Yakalandı

Kilis'te çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli şahıslardan A. B. serbest bırakılırken, 1 yıl 8 ay hapis cezası olan F. L. İsimli firari şahıs jandarma tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, çeşitli suçlardan araması bulunan 2 şüpheli şahıs 20 Ocak 2024 tarihinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, JASAT ekiplerince, çeşitli suçlardan araması bulunan 2 şüpheli şahıs, yapılan operasyonla gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından A. B., isimli şüpheli şahsın alınan ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan F. L., ise Kilis L Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KİLİS