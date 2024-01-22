Kilis\'te Bilişim Sistemleri Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Kilis'te jandarma ekiplerince "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması" suçundan aranan M.S. isimli şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, araması bulunan ve Kilis'in Beşikkaya kırsal mahallesinde 21 Ocak 2024 tarihinde "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması" suçundan aranması bulunan 54 yaşındaki M. S., isimli şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerince, "Bilişim Sistemleri ve Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan 4 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası aranan M. S. isimli şahıs, yapılan operasyonla gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından M. S., Kilis L Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KİLİS