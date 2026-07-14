Kilis\'te Boşanma Tartışması Kanlı Bitti

Kilis'te bir şahıs, çay bahçesinde tartıştığı boşanma aşamasındaki eşini silahla vurarak ağır yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, Hikmet E. ile boşanma aşamasındaki eşi Hülya E. arasında bir çay bahçesinde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hikmet E., yanında bulunan silahla eşine 3 el ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Hülya E., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli Hikmet E. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KİLİS