Kilis\'te Düğün Güvenliği Uygulaması

Kilis İl Jandarma Komutanlığı, düğün, kına, nişan ve asker eğlenceleri gibi merasimlerde yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla "Mutluluğunuza Kurşun Sıkmayın" temalı bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, vatandaşların mutlu günlerine gölge düşmemesi için gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığı bildirildi. Jandarma ekipleri, özellikle bu tür etkinliklerde ateşli silah kullanımı ve havai fişek atılması gibi hem insan hayatını hem de canlıları tehlikeye atan davranışlardan kesinlikle uzak durulması gerektiğini vurguladı. Yetkililer, vatandaşlardan düğün, kına ve benzeri organizasyonlarda kurallara uymalarını isterken, toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla bilgilendirme faaliyetlerinin aralıksız süreceğini ifade etti. - KİLİS