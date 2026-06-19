Kilis'te Evde Yangın, 4 Kişi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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Kilis'te Evde Yangın, 4 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Kilis\'te Evde Yangın, 4 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
19.06.2026 19:50
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Kilis'te bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye sevk edildi.

Kilis'te bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırılırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Mehmet Şanlı Mahallesi Erdoğan Bayraktar Caddesi'nde H.Ö.'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Dumanları fark eden çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, dumandan etkilenen M.M.K., M.Ö., S.G. ve N.Ö., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın nedeniyle evde maddi hasar meydana gelirken, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - KİLİS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, İtfaiye, Kilis, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kilis'te Evde Yangın, 4 Kişi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika

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