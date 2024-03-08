Kilis'te 9 yaşındaki kız çocuğu Gina Mercimek'i öldürerek su kuyusuna atan 2 zanlıların yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için davayı 26 Nisan'a erteledi.
Kilis'te 9 yaşındaki kız çocuğu Gina Mercimek'i öldürerek su kuyusuna atan 2 zanlının davasında üçüncü duruşması başladı. Sanıkların birbirini suçladığı duruşmada mahkeme heyeti kriminal raporlarının eksik olduğu için dava 26 Nisan tarihine ertelendi.
Olay, 4 Nisan 2023 tarihinde Kilis Okçular Mahallesi'nde Selvili Medrese Sokak'ta meydana geldi. Okuldan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan yabancı uyruklu 9 yaşındaki Gina Mercimek bir evin bahçesindeki su kuyusunda ölü bulundu. Polis ekipleri yaptığı çalışmalar sonucunda küçük kızın iple boynuna briket bağlanarak öldürüldüğünü tespit etti. Ekipler, kısa sürede cinayet şüphelisi 2 şüpheli şahıs gözaltına alınarak tutuklandı.
Olaya ilişkin 2 tutuklu sanığın yargılandığı davada üçüncü duruşması bugün Kilis 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Tutuklu sanıklar Azittin Altınöz ve Hüseyin Boğaç Ses ve Görüntü Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı. Duruşmaya, Gina Mercimek'in ailesi, Gaziantep ve Kilis barosuna bağlı avukatları ve sanık avukatları katıldı.
Sanıklar üçüncü kez hakim karşısında
Kilis 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 'cinsel istismar ve canavarca hisle insan öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yargılanan Azittin Altınöz ve Hüseyin Boğuç, üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Maktulün ailesi sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Sanıklar daha önceki duruşmada olduğu gibi tekrar birbirlerini suçladı ve suçsuz olduklarını ileri sürerek tahliyelerini istediler. Duruşma Savcısı sanıkların tutukluluk halinin sürmesi talebinde bulundu. Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmaya 26 Nisan'a erteledi. - KİLİS
Son Dakika › 3.Sayfa › Kilis'te Gina Mercimek davası 26 Nisan'a ertelendi - Son Dakika
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