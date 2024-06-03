Kilis'te Hafriyat Kamyonu ile Ticari Taksinin Çarpıştığı Kazada 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kilis'te Hafriyat Kamyonu ile Ticari Taksinin Çarpıştığı Kazada 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Kilis'te meydana gelen trafik kazasında hafriyat kamyonu ile ticari taksinin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de ağır yaralandı. Kazada, ticari takside bulunan Muhammed Alnazaf Al Halaf hayatını kaybederken, diğer yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

03.06.2024 21:14
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Kilis'te hafriyat kamyonu ile ticari taksinin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kilis-İslahiye karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. M.A. yönetimindeki 79 ABM 330 plakalı hafriyat kamyonu, R.E.E. yönetimindeki 79 ABP 304 plakalı ticari taksi ile çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, ticari takside bulunan Muhammed Alnazaf Al Halaf'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan ticari taksi sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Suriye uyruklu R.H., Ö.A., T.E.H., M.J., M.C., M.C.C., U.M. ve İ.D., sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan T.E.H. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kamyon sürücüsü M.A. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KİLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kilis'te Hafriyat Kamyonu ile Ticari Taksinin Çarpıştığı Kazada 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kilis'te Hafriyat Kamyonu ile Ticari Taksinin Çarpıştığı Kazada 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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