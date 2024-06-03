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Kilis'te hafriyat kamyonu ile ticari taksinin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kilis-İslahiye karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. M.A. yönetimindeki 79 ABM 330 plakalı hafriyat kamyonu, R.E.E. yönetimindeki 79 ABP 304 plakalı ticari taksi ile çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, ticari takside bulunan Muhammed Alnazaf Al Halaf'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan ticari taksi sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Suriye uyruklu R.H., Ö.A., T.E.H., M.J., M.C., M.C.C., U.M. ve İ.D., sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan T.E.H. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kamyon sürücüsü M.A. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KİLİS