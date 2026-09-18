Kilis\'te jandarma okul servislerini denetledi, sürücülere yerinde eğitim verildi

Kilis'te 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrenci servislerine yönelik denetimler artırıldı. Jandarma ekipleri tarafından kent genelindeki servis araçları tek tek kontrol edilerek sürücü ve araçların belgeleri incelendi.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrenci taşımacılığı yapan servis araçlarına yönelik kontrol ve denetimlerini artırdı.

Kilis il genelinde jandarma sorumluluk bölgesinde eş zamanlı gerçekleştirilen denetimlerde, öğrenci taşıyan servis araçları tek tek durdurularak kontrol edildi. Denetimlerde sürücülerin ve araçların kayıt ve belgeleri incelenirken, servis araçlarının öğrencilerin güvenli şekilde taşınmasına uygunluğu da kontrol edildi.

Ekipler tarafından sürücülere yönelik yerinde eğitim ve bilgilendirme yapılırken, okul servis araçlarında alınması gereken güvenlik tedbirleri konusunda uyarılarda bulunuldu.

Öte yandan, öğrenci taşımacılığında güvenliğin sağlanması amacıyla servis araçlarına yönelik kontrol ve denetimlerin okul müdürlükleriyle koordineli şekilde devam edeceği belirtildi.