Kilis'te Kaçak Alkol Yakalandı - Son Dakika
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Kilis'te Kaçak Alkol Yakalandı

Kilis\'te Kaçak Alkol Yakalandı

Kilis'te yol kontrolünde 68 şişe kaçak alkol ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

22.04.2025 09:22
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Kilis'te jandarma ekiplerince yol kontrolünde durdurulan araçta 68 şişe gümrük kaçağı alkol ele geçirildi, olayla ilgili 1 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kocabeyli yol kontrol noktasında bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada farklı markalara ait 67 şişe viski ve 1 şişe rakı olmak üzere toplam 68 şişe gümrük kaçağı alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs hakkında kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı. - KİLİS

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kilis'te Kaçak Alkol Yakalandı - Son Dakika

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