Kilis\'te Kaçak Alkol Yakalandı

Kilis'te jandarma ekiplerince yol kontrolünde durdurulan araçta 68 şişe gümrük kaçağı alkol ele geçirildi, olayla ilgili 1 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kocabeyli yol kontrol noktasında bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada farklı markalara ait 67 şişe viski ve 1 şişe rakı olmak üzere toplam 68 şişe gümrük kaçağı alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs hakkında kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı. - KİLİS