Kilis'te 8 ayrı ilden toplanarak kaçak kazı yapan 13 şüpheli, jandarmanın operasyonunda kazdıkları kuyunun başında suçüstü yakalandı.
Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Kızılkent Köyü'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Ekiplerin operasyonu sonucu, 8 ayrı ilden toplanan defineciler kepçe ile izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalandı. Arazide iş makinasıyla kazı yapan şahısların 6'sı Kilis, 2'si Gaziantep, 1'i Bayburt, 2'si Şanlıurfa, 1'i Eskişehir ve 1'i Erzincan'dan olmak üzere toplamda 13 şüpheli gözaltına aldı.
İl Jandarma Komutanlığına götürülen şüphelilerin, işlemlerinin ardından, 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet' ve 'İzinsiz Kazı Yapma' suçlarından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi. - KİLİS
Son Dakika › 3.Sayfa › Kilis'te Kaçak Kazı Yapan 13 Şüpheli Suçüstü Yakalandı - Son Dakika
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Güncel İl Yapılanması Soruşturması kapsamında yakalanan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Hatay'ın Samandağ İlçesi'ne bağlı Atatürk Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası soğutma çalışmaları yapıldı. Olayda can kaybı veya yaralanma olmazken, evde maddi hasar meydana geldi.
Kayseri'nin Yahyalı ilçesine bağlı Kirazlı Mahallesi Çat Kavşağı'nda meydana gelen kazada, tır ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Konya'da Ayşenur Böcü'nün silahla öldürülmesiyle ilgili olarak tutuklu sanıklar Ali E. ve Elif E.'nin yargılanmasına devam edildi. Sanık Ali E., suçlamaları reddederek Ayşenur Böcü'yü öldürmediğini iddia etti. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Sarıkadı köyünde seçim sonrası seçilen yeni muhtar ile eski muhtarın akrabaları arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada yaralananlar Alaplı Devlet Hastanesi ile özel hastanelere sevk edildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğü ekipleri, turist ve vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde genel asayişin sağlanması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Ş.A'nın durumundan şüphelenen ekipler, dün Sultanahmet tramvay durağı civarında gözaltına aldı. Şüphelinin 32 ayrı dolandırıcılık suçundan arandığı belirlendi.
Pendik Emirli Köyü mevkii Anadolu Caddesi üzerinde seyir halinde olan kiralık araç, aniden alev aldı. Araç sürücüsü hemen kendini dışarı atarken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın söndürülse de araç kullanılamaz hale geldi.
Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, V.K ve H.K isimli şahısların ikametlerinde yapılan aramada 18 adet sikke, 24 adet obje, 1 adet tabanca ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanunu'na muhalefet suçlarından işlem yapıldı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde bir adam ile kadın arasında geçmişten gelen husumet nedeniyle sokak ortasında kasklı, tekmeli ve saç yolmalı bir kavga yaşandı. Kadının motosiklet üzerindeki adama saldırmasıyla başlayan kavga, kameralara yansıdı. Askeri personel ve duyarlı vatandaşların müdahalesiyle kavga sona erdi.
Antalya'nın Kepez ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, park halindeki yük taşıyıcı lowbede çarptı. Kazada ağır yaralanan kadın sürücü hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
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