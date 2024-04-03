Kilis\'te Kaçak Kazı Yapan 13 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Burdur'da düzenlenen operasyonda 42 parça tarihi eser ele geçirildi

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, V.K ve H.K isimli şahısların ikametlerinde yapılan aramada 18 adet sikke, 24 adet obje, 1 adet tabanca ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanunu'na muhalefet suçlarından işlem yapıldı.