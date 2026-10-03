Kilis'te Khaled Tayson'un dosyasında takipsizlik kaldırıldı, 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Kilis'te Khaled Tayson'un dosyasında takipsizlik kaldırıldı, 3 şüpheli yakalandı

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Kilis\'te Khaled Tayson\'un dosyasında takipsizlik kaldırıldı, 3 şüpheli yakalandı
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Kilis Acar Köyü'nde 2014'te sulama kuyusunda ölü bulunan Khaled Tayson'un dosyası yeniden incelendi; takipsizlik kaldırıldı. Adli Tıp, tanık beyanları ve baz analizleri sonucu belirlenen 3 şüpheli JASAT operasyonuyla yakalandı.

Kilis'te, 15 Temmuz 2014 tarihinde bir sulama kuyusunda ölü bulunan ve daha önce takipsizlik kararı verilen Khaled Tayson'un ölümüne ilişkin dosya yeniden incelenerek 3 şüpheli gözaltına alındı. Konuya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Yeniden başlatılan soruşturma kapsamında 3 şüpheli yakalandı" ifadelerini kullandı.

Kilis Acar Köyü'nde 12 yıl önce bir sulama kuyusunda ölü bulunan Khaled Tayson olayına ilişkin faili meçhul cinayet olayında yeni gelişmeler yaşandı. Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı ve Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı çalışma yapıldı. Adli Tıp incelemesi, tanık beyanları ve baz analizleri sonucu daha önce verilen takipsizlik kararı kaldırıldı. 15 Temmuz 2014 tarihinde yaşanan cinayet olayıyla bağlantılı olduğu tespit edilen 3 şüpheli tespit edildi. Şüpheli şahıslar, JASAT ekiplerince yapılan operasyonla yakalandı.

"Yeniden başlatılan soruşturma kapsamında 3 şüpheli yakalandı"

Konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Kilis Acar Köyü'nde, 15 Temmuz 2014 tarihinde bir sulama kuyusunda ölü bulunan Khaled Tayson'un dosyasında yeni Adli Tıp incelemesi, tanık beyanları ve baz analizleri sonucu daha önce verilen takipsizlik kararı kaldırıldı. Yeniden başlatılan soruşturma kapsamında 3 şüpheli yakalandı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Adli Tıp3. SayfaGüncelJASATKilisSuçSon Dakika

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