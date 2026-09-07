Kırmızı ışıkta geçen otomobil 24 yaşındaki genci hayattan kopardı

Kilis’te kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen bir otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

KIRMIZI IŞIKTA GEÇİP KAZA YAPTI

Kaza, Kilis - Gaziantep karayolu üzerindeki yoğun bir kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.A. yönetimindeki otomobil, iddiaya göre kavşakta kırmızı ışık ihlali yaparak ilerlediği sırada, yeşil ışıkta geçiş yapan M.T. (24) idaresindeki motosiklete hızla çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan motosiklet sürücüsü M.T. ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, kaskı bulunmadığı öğrenilen genç sürücü M.T.’nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kaza sonrası otomobil sürücüsü S.A. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Hayatını kaybeden M.T.’nin cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.