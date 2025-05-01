Kilis'te motosiklet kazası: Sürücü ağır yaralı

Kilis'te motosiklet sürücüsünün ağır yaralandığı kaza kamerada

KİLİS - Kilis'te kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muhammed Faruk K. idaresindeki 79 AAK 149 plakalı motosiklet, seyir halindeyken kayarak kontrolden çıkıp devrildi. Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.