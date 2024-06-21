Kilis'te Mutfak Tüpü Patlaması: 2 Yaralı - Son Dakika
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Kilis'te Mutfak Tüpü Patlaması: 2 Yaralı

Kilis'te bir evde mutfak tüpünden sızan gazın alev alması sonucu meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı. Olayda vücutlarında yanık oluşan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

21.06.2024 13:46
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Kilis'te bir evde mutfak tüpünden sızan gazın alev alması sonucu meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İsmet Paşa Mahallesi'nde bir evde mutfak tüpünden sızan gazın alev alması sonucu mutfakta yangın çıktı. Olay sırasında mutfakta kahvaltı hazırlığı yapan M.D. ile G.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Vücutlarında yanık oluşan M.D. ve G.D., sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde inceleme başlatılırken, patlamanın tüpten sızan gaz nedeniyle meydana geldiği belirlendi.

Ailenin komşuları Mikail Kırlangıç, patlamada korktuğunu söyleyerek, "Mutfak tüpünden sızan gazın alev almasıyla birlikte patlama meydana geldi ve ev yerinden oynadı. Hemen dışarıya baktığımda komşumuzdan geldiğini gördüm ve 112 ekiplerine bilgi verdik. Yardım için dışarıya çıkana kadar ekipler olay yerine gelmişti. Gelin ile kaynana çeşitli bölgelerinden yaralandı" dedi. - KİLİS

Kaynak: İHA

Kilis, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kilis'te Mutfak Tüpü Patlaması: 2 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kilis'te Mutfak Tüpü Patlaması: 2 Yaralı - Son Dakika
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