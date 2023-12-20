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Kilis'te Jandarma Öğrencilere Mobil Trafik Eğitimi Verdi - Son Dakika
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Kilis'te Jandarma Öğrencilere Mobil Trafik Eğitimi Verdi

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrencilere trafik güvenliği hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla mobil trafik eğitim tırını kullanarak eğitim verdi. Eğitimde trafik kuralları, kırmızı ve yeşil ışıkta durma-geçme, emniyet kemeri kullanımı gibi konular anlatıldı. Öğrenciler ve vatandaşlar, yapılan simülasyonlar sayesinde trafik güvenliği konusunda bilinçlendirildi.

Kilis\'te Jandarma Öğrencilere Mobil Trafik Eğitimi Verdi
20.12.2023 - 12:32,
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Kilis'te jandarmadan tarafından öğrencilere mobil trafik eğitim tırı ile trafik güvenliği eğitimi verildi.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Meydanı'nda ilkokul, ortaokul, öğrencilerine trafik güvenliği hakkında bilgilendirme yaptı. Mobil trafik eğitim tırı ile trafik kazalarında can kayıplarının önlenmesine yönelik yapılan bilgilendirme sonrası "Trafik Güvenliği Eğitimi" de verildi. Mobil trafik eğitimi tırı ile icra edilen trafik güvenliği eğitiminde vatandaşlar da bilgilendirdi.

Jandarmanın yaptığı eğitim ile trafik kurallarını anladığını söyleyen 11 yaşındaki öğrenci Hasan Ayberk, "Ben bugün burada kırmızı ışıkta duracağımı, yeşil ışıkta geçeceğimi ve emniyet kemerinin hayat kurtardığını öğrendim. Buradaki arkadaşlarım biliyor ama bugün burada olmayan arkadaşlarıma da ben öğreteceğim" dedi.

Hazırlanan simülasyonların çok başarılı olduğunu dile getiren Hasan Uğurlu isimli vatandaş ise, "Bugün ben emniyet kemerinin ne kadar önemli olduğunu ve can kurtardığını öğrendim. Ters döndük, takla attık ama bize hiçbir şey olmadı. Trafikte kesinlikle emniyet kemeri takacağım ve yanımdakilere de zorla da olsa taktıracağım" diyerek sözlerini tamamladı. - KİLİS

Kaynak: İHA
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Cumhuriyet Meydanı, Kilis, 3.Sayfa, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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