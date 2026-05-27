Kilis\'te Otomobil Devrildi: 7 Yaralı

Kilis'te kontrolden çıkarak devrilen otomobilde bulunan 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, B.H. idaresindeki 79 T 0193 plakalı otomobil, Kilis-Gaziantep kara yolunun 8'inci kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KİLİS