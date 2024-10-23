Kilis\'te Otomobil ve Motosiklet Kazası

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Kilis'te motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada motosiklette bulunan iki kişi yaralandı.

Kaza Şıh Mehmet Mahallesi çevreyolu üzerinde meydana geldi. N.G. idaresindeki 27 ARU 469 plakalı otomobil ile R.D. yönetimindeki 27 Z 9821 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü R.D. ve motosiklette yolcu olarak bulunan B.Y. sağlık ekiplerince Prof Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine gönderildi. - KİLİS