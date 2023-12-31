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Kilis'te park halindeki araca yapılan silahlı saldırıda sürücü öldü, yolcu ağır yaralandı - Son Dakika
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Kilis'te park halindeki araca yapılan silahlı saldırıda sürücü öldü, yolcu ağır yaralandı

Kilis'te Atatürk Mahallesi'nde park halindeki araca yapılan silahlı saldırı sonucu araç sürücüsü hayatını kaybederken, yolcu ağır yaralandı. Olay anı ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kilis\'te park halindeki araca yapılan silahlı saldırıda sürücü öldü, yolcu ağır yaralandı
31.12.2023 - 05:48,
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Kilis'te park halindeki araca yapılan silahlı saldırıda araç sürücüsü ölürken, yolcu olarak bulunan bir kişi ise ağır yaralandı. Saldırı sonrası panik anları ise vatandaş kamerasına yansıdı.

Olay saat 01.15 sıralarında Atatürk Mahallesi Şehit Ahmet Uğur Edeoğlu Sokak'ta meydana geldi. 79 AAD 770 plakalı park halindeki otomobile tabancayla ateş edilmesi sonucu araçta bulunan sürücü Ali İhsan Yitmez ölürken, yolcu olarak bulunan A.B. ise ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerce Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Ali İhsan Yitmez tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, A.B'nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Saldırı anı çevredeki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yaralanan A.B. ve Ali İhsan Yitmez'in kurşunların hedefi olarak yere düştüğü görüldü. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri saldırıyı yapan kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. - KİLİS

Kaynak: İHA
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Ali İhsan Su, Ahmet Uğur, Kilis, Saldırı, Güvenlik, Cinayet, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kilis'te park halindeki araca yapılan silahlı saldırıda sürücü öldü, yolcu ağır yaralandı - Son Dakika


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