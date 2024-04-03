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Kilis'te PKK/YPG/PYD üyesi aranan şahıs gözaltına alındı - Son Dakika
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Kilis'te PKK/YPG/PYD üyesi aranan şahıs gözaltına alındı

Kilis\'te PKK/YPG/PYD üyesi aranan şahıs gözaltına alındı

Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonla, Suriye/Halep doğumlu A.H isimli şahıs, PKK/YPG/PYD terör örgütüne üye olma suçundan arananlar listesinde yer alması nedeniyle gözaltına alındı. Şüpheli, soruşturma işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kilis Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecek.

03.04.2024 11:21
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Kilis'te Silahlı Terör Örgütü PKK/YPG/PYD'ye üye olma suçundan aranan Suriye/Halep doğumlu A.H jandarma tarafından yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığınca, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında "Terör Örgütüne Üye Olma PKK/PYD/YPG" suçundan aranan, Suriye/Halep doğumlu A.H. isimli şahıs Kilis merkeze bağlı Çalkaya Köyünde yakalandı. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltı alınan şüpheli soruşturma işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. - KİLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kilis'te PKK/YPG/PYD üyesi aranan şahıs gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kilis'te PKK/YPG/PYD üyesi aranan şahıs gözaltına alındı - Son Dakika
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