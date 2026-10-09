Kilis\'te rögar kapağına çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Kilis'te rögar kapağına çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kilis'te motosikletin rögar kapağına çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı. Yaklaşık 28 metre sürüklenen sürücü, belediyeye ait işaretlemenin bulunmadığı bölgede meydana gelen kazada Kilis Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kilis'te motosikletin rögar kapağına çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Ekrem Çetin Mahallesi Kanal Boyu Caddesi'nde meydana geldi. 63 AEM 820 plakalı motosikletin sürücüsü A.S., rögar kapağına çarpması sonucu motosikletiyle yaklaşık 28 metre sürüklendi. Belediyeye ait herhangi bir işaretlemenin bulunmadığı bölgede meydana gelen kazada A.S. ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kilis Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İHA
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