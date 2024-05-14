Kilis'te tır motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika
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Kilis'te tır motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kilis'te briket yüklü bir tırın motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada, motosiklette bulunan 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı ve babası hayatını kaybetti. Kazada yaralananlar Kilis Prof. Dr. Alaaddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tır sürücüsü gözaltına alındı ve kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

14.05.2024 22:35
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Kilis'te tır motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

KİLİS - Kilis'te briket yüklü tır motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklette bulunan 4 yaşındaki çocuk ağır yaralanırken babası ise hayatını kaybetti.

Kaza öğlen saatlerinde Öncüpınar Mahallesi İl Özel İdare Kavşağında meydana geldi. M.A.E. yönetimindeki 27 DB 207 plakalı briket yüklü tır, Hamza Kırmızı yönetimindeki 79 MA 2738 plakalı motosiklete çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Hamza Kırmızı ile 4 yaşındaki oğlu Z.K., 112 Sağlık ekiplerince Kilis Prof. Dr. Alaaddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 4 yaşındaki Z.K. ise sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Tır sürücüsü M.A.E. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kilis'te tır motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika

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