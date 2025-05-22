Kilis\'te Zincirleme Trafik Kazası

Kilis'in Ekrem Çetin çevre yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, M.B. idaresindeki 21 AAF 020 plakalı Volkswagen marka araç, Ekrem Çetin çevre yolunda seyir halindeyken hızını alamayarak önünde seyreden İ.C.G.K. yönetimindeki 79 ACA 502 plakalı Volkswagen marka ve İ.Ö. idaresindeki 01 AKF 211 plakalı araçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan 79 ACA 502 plakalı araç, o esnada yoldan geçen yaya Y.B.'ye çarptı.

Kazada sürücü İ.C.G.K. ile yaya Y.B. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kilis Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana gelirken polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - KİLİS