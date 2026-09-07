Kilis'teki ambalaj fabrikasında yangında çöken duvarın altında kalan itfaiye eri yaralandı - Son Dakika
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Kilis'teki ambalaj fabrikasında yangında çöken duvarın altında kalan itfaiye eri yaralandı

Kilis\'teki ambalaj fabrikasında yangında çöken duvarın altında kalan itfaiye eri yaralandı
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Kilis Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir ambalaj fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sırasında çöken prefabrik beton duvarın altında kalan bir itfaiye eri yaralanırken, can kaybı yaşanmadı.

Kilis Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir ambalaj fabrikasında yangın çıktı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, çöken prefabrik beton duvarın altında kalan bir itfaiye eri yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ambalaj fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Kilis Belediyesi itfaiye ekipleri, AFAD, emniyet ve diğer ilgili ekipler sevk edildi.

Kilis Valisi Ömer Kalaylı, yangının haber alınmasının ardından Belediye Başkanı Hakan Bilecen ile birlikte olay yerine gelerek çalışmaları takip etti. Vali Kalaylı, yangına 4 TOMA'nın da aralarında bulunduğu 37 araç ve 150 personelle müdahale edildiğini belirtti.

Yangının kontrol altına alındığını ve söndürme ile soğutma çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Kalaylı, yangında can kaybı ve genel olarak yaralanma olmadığını ancak fabrikanın prefabrik beton duvarının çökmesi sonucu bir itfaiye erinin yaralandığını söyledi. Yaralı itfaiye erinin ambulansla hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen de yangının çok şiddetli olduğunu belirterek, "Çok şükür can kaybı yok. Fabrikanın duvarı çöktü, bir itfaiye erimiz bileğinden yaralandı. Herhangi bir ciddi sağlık durumu yok" dedi.

Yangına müdahalede kent genelinde 51 yangın aracının bulunduğunu, bunlardan 50'sinin olay yerinde görev yaptığını belirten Bilecen, muhtemel bir yangına karşı bir aracın şehir merkezinde hazır bekletildiğini kaydetti.

Ekiplerin fabrikadaki söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Acil Durum, Yaralanma, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Güncel, Kilis, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kilis'teki ambalaj fabrikasında yangında çöken duvarın altında kalan itfaiye eri yaralandı - Son Dakika

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