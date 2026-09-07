Çocuğunun gözleri önünde kıydılar! Kan donduran cinayette yeni detay

Diyarbakır'da boşanma aşamasındaki eşi Ersan Akdemir (30) tarafından tabancayla öldürülen Sultan Akdemir'in (32) aile avukatı Feyza Nur Işık, "Olay gününden yaklaşık 20 gün önce Sultan ile fail arasında yine bir tartışma geçiyor. Fail ile failin annesi Sultan'ı evine davet ediyor ve burada Sultan'a fiziksel şiddet uyguluyorlar. Sultan da kolluğa gidiyor. Failin silahı nasıl elde ettiği ve kim tarafından temin edildiği, ayrıca kaçma aşamasında kimin yardım ettiğinin ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Ailesi, bu işin içerisinde ne kadar var? Gerçekten de bir iştirak ilişkisi var mı yok mu? Biz bunların toparlanmasını istiyoruz" dedi.

ÇOCUĞU ALIP GİTMEK İSTEDİ

Olay, 26 Ağustos'ta akşam saatlerinde Şehitlik Mahallesi İstasyon Bulvarı'ndaki bir parkın önünde meydana geldi. Sultan Akdemir, şiddet gördüğü gerekçesiyle yaklaşık 2 aydır ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Ersan Akdemir'in çocuğunu görme bahanesiyle kendisini parka çağırması üzerine buluşma yerine gitti. Ersan Akdemir, Sultan Akdemir'den çocuğu alarak uzaklaşmak istedi. Bunun üzerine çift arasında tartışma çıktı. Bu sırada yanında getirdiği tabancayı çıkaran Ersan Akdemir, eşi Sultan'a art arda ateş etti. Kurşunların isabet ettiği kadın yere yığılırken, saldırgan çocuğunu da alarak bölgeden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Sultan Akdemir, ilk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Sultan kurtarılamadı. Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Sultan'ın cenazesi, Yeniköy Asri Mezarlığı'na defnedildi.

Ersan Akdemir, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ersan Akdemir, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Ersan Akdemir'in silahı çıkardığı sırada Sultan Akdemir'in eşinin elini tutmaya çalıştığı, çift arasında kısa süreli arbede yaşandığı, Sultan Akdemir'in yere düşmesinin ardından Ersan Akdemir'in çocuğunu da alarak kaçtığı anlar yer aldı.

"20 GÜN ÖNCE ŞİDDET GÖRMÜŞ"

Sultan Akdemir'in aile avukatı Feyza Nur Işık, cinayetin münferit bir olay olmadığını belirterek, "Biz Sultan'ın cinayetinin bir şiddet döngüsünün, bir şiddet zincirinin ürünü olduğunu düşünüyoruz. Sultan, eşiyle 4 yıllık bir evlilik süreci geçirdi. Fakat son süreçte boşanma aşamasında olmaları nedeniyle sürekli olarak bir anlaşmazlıkları vardı. Ne yazık ki ülkedeki bütün kadınlar gibi Sultan da boşanma aşamasında ve ayrılmakta zorlanıyordu. Çünkü eski eşi kendisine defalarca kez boşanmaması yönünde ısrarlarda bulunuyordu. Olay gününden yaklaşık 20 gün önce Sultan ile fail arasında yine bir tartışma geçiyor ve yaklaşık 20 gün öncesinde fail ile failin annesi Sultan'ı evine davet ediyor. Bu yapılan ilk çağrı değil. Daha önce defalarca kez çağrı yapılıyor Sultan yönünden. Biz bunun da yaşanılan bu ölüm neticesinde bir tasarlamanın ürünü olduğunu düşünüyoruz. Yani bu cinayetin aslında bir tasarlama neticesinde gerçekleşmiş olduğunu düşünüyoruz. Yaklaşık 20 gün öncesinde zaten eve çağrılıyor ve burada Sultan'a fiziksel şiddet uyguluyorlar. Sultan da kolluğa gidiyor" dedi.

"ÇOCUĞUN YAŞADIĞI TRAVMA ÖMÜR BOYU SÜREBİLİR"

Çiftin çocuğunun bakanlık gözetimi altında olduğunu ifade eden Işık, "Sultan, olay akşamı ilk başta küçük iki akraba çocuğuyla beraber ilerliyor. Sonra Sultan zannediyorum ki hissetmiş olacak ki o çocukları geri gönderiyor ve kendi çocuğuyla beraber failin yanına gidiyor. O sırada tartışırlarken fail silahı çıkarıp soğukkanlı bir şekilde Sultan'a ateş ediyor ve olay yerinde ölümün meydana gelmesine sebebiyet veriyor. Küçük bir çocukta belki yıllar boyu devam edecek bir travma bıraktı. Dolayısıyla bu husus yani öncelikli olarak vicdanlara zaten çok aykırı olan bir durum. Bir çocuğun travmatik süreci belki de ömür boyu devam edecek bir süreç olarak kendisini etkileyecektir. Şu an bakanlığın gözetimi altında müşterek çocuk" diye konuştu.

'FAİL SUSMA HAKKINI KULLANDI'

Ersan Akdemir'in soruşturma aşamasında susma hakkını kullandığını belirten Avukat Feyza Nur Işık şöyle konuştu:

"Fail tutuklu ama maalesef ki susma hakkını kullanmış ve olayla ilgili bu aşamada herhangi bir beyanda bulunmak istemediğini belirtmiş. Biz soruşturma aşamasında birçok delilin toparlanabilmesi için savcılığa gerekli olan taleplerimizi ilettik. Kanundan, mahkemeden ve savcılıktan en büyük beklentimiz budur ki failin silahı nasıl elde ettiği ve kim tarafından temin edildiği, ayrıca kaçma aşamasında kimin yardım ettiğinin ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Ailesi, bu işin içerisinde ne kadar var? Gerçekten de bir iştirak ilişkisi var mı yok mu? Biz bunların toparlanmasını istiyoruz. Kamuoyunun da bu anlamdaki ilgisinin Sultan'ın dosyası için yararlı olacağını düşünüyorum."